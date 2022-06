घर के बाहर सो रहे युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, रविवार को भतीजे की थी शादी

सोहागी थाने के त्योंथर के वार्ड न. 2 शाहपुर की घटना, पुलिस मौके पर पहुंची

रीवा। घर के बाहर सो रहे युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर आरोपियों ने हत्या कर दी। सुबह उसका खून से लथपथ हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना में शामिल आरोपियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि सोते समय उस पर हमला किया गया था।

