नदी में नहाने गया युवक डूबा, 6 घंटे तक 20 फीट गहरे पानी में तलाश करती रहीं टीमें

दोपहर करीब 12 बजे आदर्श गहरे पानी में डूब गया। घटना के प्रत्यक्षदर्शी चचेरे भाई अभय ने आदर्श को डूबते देखा और आसपास मौजूद लोगों को बुला लिया। ग्रामीणों ने पानी में कूदकर आदर्श को खोजने का प्रयास किया। घाट पर पानी की गहराई करीब 20 फीट तक थी, लिहाजा कोई भी उसे खोज नहीं पाया। सूचना मिलने पर सानौधा थाना प्रभारी भरत सिंह ठाकुर अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय गोताखोर सहित एसडीआरएफ की टीम मौके पर बुलाई गई। टीमें लगातार घाट के आसपास के गहरे पानी में आदर्श को खाेजती रहीं, लेकिन शाम 6.30 बजे तक उसका पता नहीं चल पाया। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि अभी नदी में पानी का बहाव है और गहराई भी है, जिससे आदर्श को खोजने में समस्या आ रही है। टीमें लगातार सर्चिंग कर रहीं हैं।