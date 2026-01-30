सर्वार्थसिद्धि योग में मनाई गई जया एकादशी, नई पोशाक से हुआ श्रृंगार



माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी सर्वार्थसिद्धि योग में मनाई गई। शहर के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजन, अनुष्ठान के साथ भगवान का एकादशी पर विशेष श्रृंगार अभिषेक किया गया। मुख्य रूप से रामबाग मंदिर,देव लक्ष्मी नारायण मंदिर, देव बांके राघवजी मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, काकागंज स्थित राम दरबार, धनेश्वर मंदिर सहित अन्य मंदिरों में एकादशी का विशेष श्रृंगार पूजन किया गया। बड़ा बाजार स्थित श्रीदेव बांके राघवजी मंदिर में एकादशी पर युगल सरकार का पंचामृत अभिषेक किया गया। पुजारी निताई दास द्वारा सुबह ठाकुर जी के स्नान अभिषेक के बाद नाई पोशाक से श्रृंगार किया गया। दोपहर 12 बजे राजभोग आरती में फलाहारी सामग्री का भोग लगा। शाम को संध्या आरती के बाद भजन कीर्तन कर एकादशी की कथा और दीपदान कार्यक्रम के साथ रात्रि जागरण किया गया। वहीं कोतवाली रोड स्थित देव लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल से स्नान अभिषेक किया गया। पुजारी दीपेश गौतम द्वारा सुबह 7. 30 बजे मंगला आरती कर नए वस्त्रों से भगवान का एकादशी का विशेष श्रृंगार किया गया।