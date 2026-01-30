मौसम में बदलाव से दिन व रात का लुढक़ा पारा आज से नया सिस्टम सक्रिय, फरवरी में बरसेगा शीतलहर चलेगी…

जनवरी के आखिरी दिनों में शहर के मौसम में बदल गया है। उत्तर-पश्चिम भारत में अगला नया सिस्टम 30 जनवरी को एक्टिव हो रहा है। एक-दो दिन बाद सिस्टम मध्यप्रदेश में भी असर दिखाएगा, यानी फरवरी की शुरुआत में भी प्रदेश में बारिश का दौर रह सकता है। सागर में इसका असर देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश-शीतलहर की वजह से प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने का अनुमान जताया है।

