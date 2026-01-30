रेलवे मालगोदाम जाने नहीं रोड, कॉलोनी से निकल रहे वाहन, हादसों का डर

बीना. रिफाइनरी स्थापित होने के बाद से ही बीना औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हो रही है और अब पेट्रोकेमिल प्लांट का काम शुरू हो गया है, जिसके शुरू होते ही बड़ी संख्या में छोटे-बड़े उद्योग लगाए जाने हैं। उद्योगों के संचालन में रेलवे की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन रेलवे की मालगोदाम तक पहुंचने के लिए रोड तक नहीं है। अब रेलवे स्टेशन का कार्य शुरू हो रहा है और वाहन कॉलोनी से निकल रहे हैं।

रेलवे की मालगोदाम वर्षों पूर्व पश्चिमी रेलवे कॉलोनी में झांसी गेट के पास बनाई गई थी और उस समय चारों तरफ से रास्ता खुला था, लेकिन अब आसपास मकान बनने के बाद रास्ता संकरा हो गया है। साथ ही यहां बनाए गए ओवरब्रिज ने स्थिति और खराब कर दी है। मालगोदाम आने वाले वाहन ब्रिज के बाजू से बने संकरे एप्रोच रोड से नहीं निकल पाते हैं, जिससे वह उज्जवल विहार कॉलोनी के बीच से निकल रहे हैं। एफसीआइ से मालगाड़ी में लोड होने के लिए गेहूं भेजा जाता है और यह वाहन भी कॉलोनी से निकलते हैं। भारी वाहनों के निकलने से लोग परेशान हैं। यहां लगे हाइटगेज भी हटा दिए गए हैं। जबकि आने वाले वर्षों में उद्योग लगने से मालगोदाम आने-जाने वाले वाहनों की संख्या बढ़ जाएगी, इसको लेकर रेलवे के अधिकारियों के पास कोई योजना नहीं है।