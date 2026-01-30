रेलवे मालगोदाम जाने नहीं रोड, कॉलोनी से निकल रहे वाहन, हादसों का डर

पश्चिमी कॉलोनी स्थित रेलवे मालगोदाम, खड़े ट्रक
बीना. रिफाइनरी स्थापित होने के बाद से ही बीना औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हो रही है और अब पेट्रोकेमिल प्लांट का काम शुरू हो गया है, जिसके शुरू होते ही बड़ी संख्या में छोटे-बड़े उद्योग लगाए जाने हैं। उद्योगों के संचालन में रेलवे की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन रेलवे की मालगोदाम तक पहुंचने के लिए रोड तक नहीं है। अब रेलवे स्टेशन का कार्य शुरू हो रहा है और वाहन कॉलोनी से निकल रहे हैं।
रेलवे की मालगोदाम वर्षों पूर्व पश्चिमी रेलवे कॉलोनी में झांसी गेट के पास बनाई गई थी और उस समय चारों तरफ से रास्ता खुला था, लेकिन अब आसपास मकान बनने के बाद रास्ता संकरा हो गया है। साथ ही यहां बनाए गए ओवरब्रिज ने स्थिति और खराब कर दी है। मालगोदाम आने वाले वाहन ब्रिज के बाजू से बने संकरे एप्रोच रोड से नहीं निकल पाते हैं, जिससे वह उज्जवल विहार कॉलोनी के बीच से निकल रहे हैं। एफसीआइ से मालगाड़ी में लोड होने के लिए गेहूं भेजा जाता है और यह वाहन भी कॉलोनी से निकलते हैं। भारी वाहनों के निकलने से लोग परेशान हैं। यहां लगे हाइटगेज भी हटा दिए गए हैं। जबकि आने वाले वर्षों में उद्योग लगने से मालगोदाम आने-जाने वाले वाहनों की संख्या बढ़ जाएगी, इसको लेकर रेलवे के अधिकारियों के पास कोई योजना नहीं है।
डबल फाटक से रोड बनाने दिया था आश्वासन
डेढ़ वर्ष पूर्व रेलवे के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान मालगोदाम तक रोड बनाने की मांग उठी थी और अधिकारियों ने आगासौद रोड स्थित डबल फाटक से झांसी रेलवे लाइन के बाजू से सीधा रोड गोदाम तक बनाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद आगे कोई काम नहीं हुआ है और अब लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। यदि रेलवे रोड बना दे, तो यह रोड बनने से वाहन शहर में नहीं आएंगे।
अन्य शहरों की तरह शिफ्टिंग भी है समस्या का हल
सागर सहित अन्य जगहों पर रेलवे ने मालगोदामों को शहर से बाहर शिफ्ट करा दिया है। यदि यहां भी शिफ्टिंग कर दी जाए, तो समस्या हल हो सकती है। बीना में रेलवे के पास पर्याप्त जमीन भी है, जिसपर गोदाम का निर्माण हो सकता है।
कॉलोनीवासी कर रहे हाइटगेज लगाने की मांग
भारी वाहनों के निकलने से परेशान कॉलोनीवासी हाइटगेज लगाने की मांग कर रहे हैं, जिससे सडक़ सुरक्षित रहे और कोई हादसा न हो। इस संबंध में वार्ड पार्षद बीडी रजक ने कई बार ज्ञापन भी सौंपे हैं। साथ ही वार्डवासियों ने पिछले दिनों बाद जाम लगाकर विरोध जताया था। पार्षद का कहना है कि मालगोदाम जाने वाले भारी और ओवरलोड वाहनों से किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है।
