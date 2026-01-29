ओला, बारिश से खेतों में बिछ गईं फसलें, किसानों ने कहा घट जाएगा उत्पादन, सर्वे और मुआवजा की मांग

बीना. मंगलवार की रात तेज हवा के साथ बारिश हुई और कुछ ग्रामों में चना के बराबर ओले भी गिरे, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। हवा और बारिश से चना, मसूर, बटरी की फसल खेतों में बिछ गई है। बुधवार को किसानों ने तहसील में प्रदर्शन किया और तहसीलदार से फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की है। रात में कुल 4.2 एमएम बारिश दर्ज की गई है।

जानकारी के अनुसार ढिमरौली, बरमाइन, सेमरखेड़ी, निवोद सहित इस क्षेत्र के अन्य ग्रामों में तेज बारिश के कारण करीब दो मिनट तक ओले गिरे हैं, जिससे फसल टूट गई है और फलिया, फूल को भी नुकसान हुआ है। इसके अलावा क्षेत्र में बारिश और हवा से भी फसलों को हानि हुई है, जिन ग्रामों में ज्यादा बारिश हुई है, वहां चना, समूर, मटर, तेवड़ा की फसल खेतों में बिछ गई है। भानगढ़ के किसान सुनील कुमार ने बताया कि उनकी छह एकड़ में चना की फसल आड़ी हो गई है, जिससे उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि फसल फूल और फलिया पर थी। फसल आड़ी होने से फूल झड़ जाएगा। बरमाइन गांव के प्रेमसिंह ने बताया कि ओलावृष्टि के कारण मटर फसल की फलियां टूटकर गिर गई हैं। साथ ही फसलों में जहां ओले लगे हैं वहां से फसल टूटकर सूखने लगी है। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को बहुत नुकसान हुआ है।