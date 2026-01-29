29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

ओला, बारिश से खेतों में बिछ गईं फसलें, किसानों ने कहा घट जाएगा उत्पादन, सर्वे और मुआवजा की मांग

बीना. मंगलवार की रात तेज हवा के साथ बारिश हुई और कुछ ग्रामों में चना के बराबर ओले भी गिरे, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। हवा और बारिश से चना, मसूर, बटरी की फसल खेतों में बिछ गई है। बुधवार को किसानों ने तहसील में प्रदर्शन किया और तहसीलदार से फसलों का सर्वे कराकर [&hellip;]

2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Jan 29, 2026

Hailstorms and rain have left crops scattered across fields; farmers say production will decline, demanding surveys and compensation.

खेत में आड़ी हुई फसल देखते हुए किसान

बीना. मंगलवार की रात तेज हवा के साथ बारिश हुई और कुछ ग्रामों में चना के बराबर ओले भी गिरे, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। हवा और बारिश से चना, मसूर, बटरी की फसल खेतों में बिछ गई है। बुधवार को किसानों ने तहसील में प्रदर्शन किया और तहसीलदार से फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की है। रात में कुल 4.2 एमएम बारिश दर्ज की गई है।
जानकारी के अनुसार ढिमरौली, बरमाइन, सेमरखेड़ी, निवोद सहित इस क्षेत्र के अन्य ग्रामों में तेज बारिश के कारण करीब दो मिनट तक ओले गिरे हैं, जिससे फसल टूट गई है और फलिया, फूल को भी नुकसान हुआ है। इसके अलावा क्षेत्र में बारिश और हवा से भी फसलों को हानि हुई है, जिन ग्रामों में ज्यादा बारिश हुई है, वहां चना, समूर, मटर, तेवड़ा की फसल खेतों में बिछ गई है। भानगढ़ के किसान सुनील कुमार ने बताया कि उनकी छह एकड़ में चना की फसल आड़ी हो गई है, जिससे उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि फसल फूल और फलिया पर थी। फसल आड़ी होने से फूल झड़ जाएगा। बरमाइन गांव के प्रेमसिंह ने बताया कि ओलावृष्टि के कारण मटर फसल की फलियां टूटकर गिर गई हैं। साथ ही फसलों में जहां ओले लगे हैं वहां से फसल टूटकर सूखने लगी है। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को बहुत नुकसान हुआ है।

तत्काल सर्वे कर दिया जाए मुआवजा
किसान नेता इंदर सिंह ने बताया कि बारिश, ओला से फसल आड़ी हो गई है, जिससे उत्पादन कम हो जाएगा। साथ ही कुछ ग्रामों में ओला से मटर की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। तहसीलदार से जल्द से जल्द टीम बनाकर सर्वे कराने की मांग की गई है, जिससे किसानों को मुआवजा मिल सके।

गेहूं की फसल को होगा लाभ
चना, मसूर, मटर, तेवड़ा की फसल को किसान पहले ही पानी दे चुके थे और अब पानी की जरूरत नहीं थी। बारिश होने से इन फसलों को नुकसान हुआ है, लेकिन गेहूं की फसल को लाभ होगा। क्षेत्र में करीब 25 हजार हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी हुई है।

शासन के आदेश पर होगा सर्वे
क्षेत्र में टीम भेजकर फसलों की जांच कराई गई है, जिसमें फसलें सिर्फ आड़ी हुई हैं, जो अभी फूल पर हैं। कुछ गांवों में बहुत छोटे आकार के ओले गिरे हैं, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं है। यदि शासन से सर्वे के आदेश आते हैं, तो सर्वे कराया जाएगा।
अंबर पंथी, तहसीलदार, बीना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 11:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / ओला, बारिश से खेतों में बिछ गईं फसलें, किसानों ने कहा घट जाएगा उत्पादन, सर्वे और मुआवजा की मांग
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बैठक में नहीं माने व्यापारी, मंडी में हड़ताल जारी, किसान हो रहे परेशान

Traders did not agree in the meeting, strike continues in the market, farmers are getting troubled
सागर

गंगा आरती में उमड़े श्रद्धालु, चकराघाट पर रहा मेले जैसा माहौल

सागर

मरीज ने डॉक्टर से बेटे का एमबीबीएस में प्रवेश दिलाने के नाम पर 28.75 लाख ठगे

money fraud
सागर

मंडी व्यापारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल, किसान हो रहे परेशान

Mandi traders begin indefinite strike, farmers suffer
सागर

बजट: बीना व मालखेड़ी स्टेशन पर नई ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग, लोगों ने कहा हजारों लोगों को मिलेगा

Budget: Demand for stoppage of new trains at Bina and Malkhedi stations, people said thousands of people will benefit from it.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.