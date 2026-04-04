सुकून से सो रही बच्ची के तकिये के पास बैठी थी नागिन, फुफकार सुन सहमा परिवार

दो दिन पहले खंडवा जिले में एक स्नेक कैचर की सांप के काटने से मौत का मामला भी सामने आया था। घटना खंडवा जिले में इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर स्थित भोजाखेड़ी गांव की है जहां सर्पमित्र आशिक खां मंसूरी को एक छोटी सी चूक भारी पड़ गई और उनकी जान चली गई। आशिक खां मंसूरी एक सांप का रेस्क्यू कर रहे थे। जहरीले सांप को पकड़ने के बाद सर्पमित्र आशिक उसे शांत करने के लिए पानी से नहला रहे थे लेकिन इसी दौरान थोड़ी सी पकड़ ढीली हो गई और जहरीले सांप ने उन्हें डंस लिया। सांप के काटने के बाद सर्प मित्र ने तुरंत उसे एक प्लास्टिक के डिब्बे में बंद किया और अपने साथ लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में इलाज शुरू हुआ लेकिन पूरे शरीर में जहर फैलने के कारण सर्पमित्र आशिक खां को बचाना नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई।