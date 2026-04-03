प्रभु यीशु की क्रूस पर चढ़ाए जाने के दौरान कही गईं अंतिम सात वाणियों पर होगा मनन

मसीही समुदाय शुक्रवार को गुड फ्राइडे का पर्व मनाएगा। इस मौके पर सुबह से दोनों समुदायों के गिरजाघरों में आराधना की जाएगी। दोपहर में प्रभु यीशु को दोषी सिद्ध कर क्रूस पर चढ़ाए जाने के दौरान कही गई अंतिम सात वाणियों पर विशेष मनन किया जाएगा। ये वचन क्षमा, प्रेम, विश्वास और पीड़ा के चरम क्षणों में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण को दर्शाते हैं। इसके बाद शाम को कैथोलिक समुदाय के लोग क्रूस यात्रा निकालेंगे। सेंट पीटर्स चर्च कैंट, ईएलसी चर्च सिविल लाइन एवं ज्योति भवन चर्च तहसीली में सात वाणियों पर मनन होगा। सिविल लाइन स्थित सेन्ट पॉल्स ईएल चर्च में पर दोपहर 12 बजे से 3 बजे कार्यक्रम होंगे।