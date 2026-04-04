मंडी में नहीं डाक, नीलामी के लिए पर्याप्त जगह, आवक बढ़ने पर किराए पर लेते हैं खेत और यहीं बनेंगे तीन खरीदी केन्द्र

बीना. खुरई रोड स्थित कृषि उपज मंडी में रबी सीजन के समय जगह कम होने के कारण बाजू का खेत किराए पर लेना पड़ता है और फिर ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़े हो पाते हैं। कम जगह होने के बाद भी यहां चना, मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए तीन केन्द्र खोले जाने हैं, जिससे परेशानी और बढ़ जाएगी।

पिछले कुछ वर्षों से चना, मसूर, गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए समर्थन मूल्य केन्द्र बिहरना स्थित स्टेट वेयरहाउस में बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस वर्ष चना, मसूर के केन्द्रों में बदलाव किया गया है। खरीदी के लिए आठ केन्द्र बनेंगें, जिसमें इटावा समिति, रामपुर समिति और कंजिया समिति को मंडी परिसर में खरीदी केन्द्र खोलने का आदेश हुआ है। इसके अलावा मंडीबामोरा समिति का केन्द्र उपमंडी मंडीबामोरा और भानगढ़, पिपरासर, धनौरा, सेमरखेड़ी समिति मुख्यालय पर खरीदी करेगी। कृषि उपज मंडी में तीन केन्द्र खोलने के लिए जगह नहीं है और न ही भंडारण के लिए गोदाम। एक छोटी गोदाम है, जो इफ्को को दी गई है। इसके बाद भी अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और केन्द्र खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। जबकि रबी सीजन की आवक मंडी में शुरू होने वाली है, जिससे ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी करने भी खेत किराए पर लिया जाता है। यदि मंडी में केन्द्र खोले गए, तो किसानों को परेशानी होगी और प्रदर्शन होंगे।