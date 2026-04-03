भोपाल से आकर सागर में की थी चोरी, रतलाम में पकड़े गए, रिमांड पर लेगी पुलिस

इन चोरों ने 23 जनवरी एमआईजी कालोनी में कल्पना पति विष्णु प्रसाद रावत के मकान में घुस कर लाखों के जेवर, नकदी चोरी की थी। यह तीनों भोपाल निवासी बताए जा रहे हैं, जो कि फिलहाल रतलाम जेल में बंद हैं। रतलाम में ही इनपर लूट, चोरी जैसे आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। एमआईजी कॉलोनी में घर में 11 बजे मकान का ताला तोड़कर घर से चांदी की पायलें, चांदी के सिक्के, दो सोने की माला, तीन तोला सोना सहित करीब 3 लाख की नकदी ले गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पकडने की कोशिश की थी। कैमरों में बदमाश राजघाट रोड से मोतीनगर, फिर भैसा होते हुए बंडा रोड पहुंचे। इसके बाद चनाटोरिया होते हुए गढ़ाकोटा की ओर भागे थे। दमोह में आरोपियों का पता किया गया तो वहां से केवल एक का पता चल पाया था।

सिविल लाइन थाना प्रभारी आनंद सिंह ने बताया कि आरोपियों पर भोपाल में आधा दर्जन से अधिक और रतलाम में मामले दर्ज है। सागर से वहां टीम को रवाना किया जा रहा है, जहां न्यायालय से तीनों आरोपियों की रिमांड मांग कर उन्हें सागर लाया जाएगा।