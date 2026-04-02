नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश, गोपालगंज थाने में दो पर मामला दर्ज

पीड़ित नाबालिग कि शिकायत के अनुसार वह 29 मार्च की रात करीब 9 बजे अपने घर के बाहर कचरा फेंकने गई थी। इसी दौरान गांव के ही रहने वाले दो युवक अचानक वहां पहुंचे और उसे जबरदस्ती पकड़कर ऑटो की ओर ले जाने लगे। पीड़िता के अनुसार ऑटो में पहले से दो अन्य युवक मौजूद थे। पीड़िता ने बताया कि जैसे ही उसे जबरन ऑटो में बैठाने की कोशिश की गई, तो उसने जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर माता-पिता और अन्य परिजन मौके पर पहुंच गए। परिवार के सदस्यों को आता देख आरोपी घबरा गए और वहां से फरार हो गए।