सरकारी स्कूलों का ऐसा हाल: किसी में खेल मैदान के लिए जगह नहीं तो किसी में आंगन जैसे स्थान खेलने लायक नहीं

बीना. शिक्षा और खेल को लेकर बड़े-बड़े दावे सरकारें करती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। खेलों को बढ़ावा देने खेलो इंडिया सहित अन्य आयोजन होते हैं, जो खेल मैदान के अभाव में सिर्फ दिखावा साबित होते हैं। बीना ब्लॉक में प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों में व्यवस्थित खेल मैदान नहीं हैं। हायर और हायर सेकंडरी स्कूलों में खेलने के लिए जगह छोड़ी गई है, लेकिन कई जगह इन स्कूलों में भी अभाव है।

जानकारी के अनुसार ब्लॉक में 105 प्राथमिक और 55 माध्यमिक स्कूल हैं। इन स्कूलों में कहीं भी व्यवस्थित खेल मैदान नहीं है। कुछ स्कूलों में खेल मैदान के नाम पर छोटी से जगह खाली पड़ी है, जो पर्याप्त नहीं है। मैदान न होने से बच्चों को सिर्फ खेल के संबंध में जानकारी दी जाती है, खेल कराए नहीं जाते हैं। यदि खेल मैदान बनाए जाएं, तो बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास होगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से भी खेल प्रतिभाएं निकलकर सामने आएंगी। खेल मैदान न होने की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी है, लेकिन इस ओर कोई पहल नहीं की जाती है।