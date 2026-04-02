मंडी में अवैध तरीके से बनाईं तीस गोदाम, कुछ ने दूसरे व्यापारियों को दीं किराए पर, प्रबंधन को नहीं मिल रहा एक रुपया

बीना. कृषि उपज मंडी परिसर में व्यापारियों ने करीब तीस दुकानें अवैध कब्जा कर बनाई हैं और यहां व्यापार कर रहे हैं। इन दुकानों में कुछ व्यापारियों ने दुकान अन्य लोगों को हजारों रुपए महीने के किराए पर दे दी हैं, लेकिन मंडी प्रबंधन को एक रुपया नहीं मिल रहा है। इसके बाद भी इन गोदामों को हटाने की कार्रवाई नहीं की जा रही है।

मंडी से मिली जानकारी के अनुसार करीब बीस वर्ष पूर्व समिति ने व्यापारियों को अस्थायी रूप से प्लांट आवंटित किए थे और फिर मंडी बोर्ड ने आंवटन निरस्त कर दिया था। इसके बाद भी तीस व्यापारियों ने अवैध कब्जा कर यहां गोदाम, शेड बनाए हैं और यहां उपज की खरीद, बिक्री कर व्यापार कर रहे हैं। करीब आठ व्यापारियों ने दुकान किराए पर दी हैं और 10000 से 25000 रुपए महीना किराया लिया जा रहा है, लेकिन इन तीस दुकानों से मंडी को कोई लाभ नहीं है। प्रबंधन ने कई बार अवैध कब्जा हटाने के नोटिस जारी किए हैं और फिर इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि शुरू से ही मंडी प्रबंधन को किराया मिलता, तो लाखों रुपए की आय होती।