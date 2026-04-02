9 बच्चों की मौत के मामले में 3 आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या के तहत 5-5 साल की सजा

4 अगस्त 2024 को रविवार सुबह करीब 10 बजे शाहपुर के हरदौल बाबा मंदिर परिसर में उक्त हादसा हुआ था। सावन के महीने में शिवलिंग निर्माण का आयोजन चल रहा था। इसी दौरान मंदिर से सटी 50 वर्ष पुरानी जर्जर मिट्टी की दीवार भारी बारिश के कारण अचानक भरभरा कर गिर गई थी। दीवार का मलबा सीधे बच्चों पर गिरा। मलबे में दबे 11 बच्चों में से नौ की मौत हो गई थी, इनमें से सात ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। मृतकों की उम्र 8 से 15 वर्ष के बीच थी। इनमें सात बच्चे अपने परिवार में इकलौते बेटे थे।