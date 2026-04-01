जो कुआं शहरवासियों को प्यास बुझाते थे, अब बनते जा रहे कचरा घर, कुछ हो गए जमीदोज

खिरिया वार्ड, आचवल वार्ड, पुलिस थाना परिसर, मंडी परिसर, सुपर मार्केट, मनोरमा वार्ड सहित अन्य जगहों पर करीब दो दर्जन कुआं थे, इनमें से कुछ कुओं का अस्तित्व भी खत्म हो गया और कुछ जालियों, पत्थर से ढंक दिए गए हैं, जो कुआं खुले हैं, उनमें लोग कचरा डालने लगे हैं। वर्तमान में भी ऐसे कुआं हैं, जिनमें पानी है और इनकी सफाई न होने से पानी उपयोग में नहीं आ पाता है। यदि इन कुओं का संरक्षण फिर से किया जाए, तो यह आज भी लोगों की प्यास बुझा सकते हैं। साथ ही यह कुआं बारिश में वॉटर रिचार्जिंग का कार्य भी कर सकते हैं, जिससे जलस्तर बढ़ेगा। नगर पालिका के अनुमानित बजट में कुओं और जलाशयों का निर्माण, मरम्मत के लिए लाखों रुपए बजट रखा जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है।