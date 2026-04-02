एमपी में लव मैरिज के तीन साल बाद शादी के जोड़े में पति-पत्नी ने की खुदकुशी

रहली थाना इलाके के चांदपुर के मुठिया टोला में रहने वाले 22 वर्षीय राजेन्द्र पटेल व उसकी पत्नी काजल पटेल 21 वर्षीय ने घर में एक ही रस्सी से फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। राजेन्द्र और काजल ने तीन साल पहले लव मैरिज की थी। शादी के बाद से वो खुशी-खुशी अपने परिवार के साथ रह रहे थे। राजेन्द्र की मां का पहले ही देहांत हो चुका है और परिवार में पिता व एक छोटा भाई है। सभी खेत में बने मकान में रहते थे। मकान के दो हिस्से हैं एक में राजेन्द्र और काजल व दूसरे में पिता व छोटा भाई रहते हैं।