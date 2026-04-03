जम्मू और साउथ पहली पसंद: बीना निकलने वाली वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग

बीना. पर्यटन स्थलों पर जाने वाले सीजन की शुरुआत के साथ ही बीना जंक्शन से जम्मू और साउथ की ओर जाने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। हालत यह है कि अधिकांश प्रमुख ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है, जबकि कुछ ट्रेनों में सीटें पूरी तरह फुल हो चुकी हैं। रिजर्वेशन नहीं मिलने से यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

साउथ की ओर जाने वाली ट्रेनों में सबसे अधिक वेटिंग है। केरला एक्सप्रेस में 27, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में 83, दक्षिण एक्सप्रेस में 48 तथा ग्वालियर-बेंगलुरू एक्सप्रेस में 84 तक वेटिंग पहुंच चुकी है। इससे साफ है कि साउथ की यात्रा के लिए यात्रियों की पहली पसंद यही ट्रेनें बनी हुई हैं।