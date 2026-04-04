खेल मैदान बन गए खेत-खलिहान: यहां अतिक्रमण हटाने में प्रशासन ने नहीं दिखाई रुचि, लहलहा रही फसल

बीना. स्कूलों के आसपास खाली पड़ी सरकारी जमीन पर खेल मैदान बनाने की जगह ग्रामीण क्षेत्रों में खेती हो रही है या फिर खेल परिसर में ही खलिहान बना लिया है। शिकायतों के बाद भी राजस्व विभाग के अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं। खेल मैदान न होने से बच्चे खेलों का अभ्यास नहीं कर पाते हैं।

जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक, माध्यमिक, हाइ और हायर सेकंडरी स्कूल की जमीनों पर अतिक्रमण कर खेती हो रही है या फिर अन्य भवन बनाने के लिए उपयोग की जा रही हैं। बुखारा हाइ स्कूल जिस जगह बना है वहां साढ़े तीन एकड़ शासकीय भूमि हैं, लेकिन स्कूल के कब्जे मे करीब आधा एकड़ भूमि है, जिसमें भवन बना है और खेल मैदान नहीं है। शेष हिस्से में ग्रामीण खेती कर रहे हैं। इसकी शिकायत कलेक्टर तक की गई है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है और कुछ दिन पहले ही रबी फसल की कटाई हुई है। इसी तरह बरमाइन हाइ स्कूल के खेल परिसर को ग्रामीणों ने खलिहान बना लिया है। यहां ट्रैक्टर-ट्रॉली, पंजा सहित अन्य कृषि यंत्र रखे जाते हैं और मवेशियों को भी बांधा जाता है, जिससे खेल मैदान नहीं बचा है। पिछले कई वर्षों से इसकी शिकायत की जा रही हैं, लेकिन फिर भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ब्लॉक में ऐसे एक दर्जन से ज्यादा स्कूल हैं, जहां खलिहान बने हैं या फिर अतिक्रमण किया गया है।