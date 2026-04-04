गुड फ्राइडे पर गिरजाघरों से निकाली क्रूस यात्रा, प्रार्थना सभा में किया सात वाणियों पर मनन

मसीही समुदाय ने शुक्रवार को गुड फ्राइडे पर्व मनाया। गिरजाघरों में प्रभु यीशु को निर्दोष होने के बाद भी दोषी सिद्ध कर क्रूस पर चढ़ाएं जाने के दौरान कही गई अंतिम सात वाणियों पर मनन किया गया। इसके बाद शाम को कैथोलिक समुदाय के लोगों ने क्रूस यात्रा निकाली और प्रभु यीशु के दुख का अनुभव करने की परंपरा निभाई। ज्योति भवन चर्च में फादर एलेक्स की अगुवाई में प्रार्थना सभा व क्रूस जुलूस निकाला गया। प्रार्थना सभा 3 बजे से शुरू हुई। ईसा मसीह के दु:खभोग, सिर पर कांटों का मुकुट चढ़ाने, रोमन सिपाहियों ने कोड़ो से मारने, क्रूस लेकर गोलगोथा पहाडी़ तक ले जाने व क्रूस पर ठोके जाने का वृतांत एड. जेम्स, फादर जोशी व नील कुसुम ने सुनाया।

फादर रोजन ने ईशा मसीह को क्रूस पर चढ़ाएं जाने का संदेश देकर बताया कि सदियों पहले ईश्वर ने बाईबल के स्त्रोत ग्रंथ के बताया कि ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, दफनाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेंगे। ईसा मसीह प्रेम, त्याग, बलिदान, जीवन उद्धार, सच्चाई, मृत्यु पर विजय व सारी मानव जाति को नया जीवन देने वाले हैं। जुलूस में लगभग 350 लोग उपस्थित हुए। फादर एजेक्स, फादर पॉल व फादर जेम्स की उपस्थिति में निकला। वहीं सेंट टेरेसा चर्च में विशप जेम्स की अगुवाई में फादर जोसली के निर्देशन में फादर साबू, फादर गिरीश व फादर निक्सन ने निकाला। श्यामपुरा चर्च में फादर अजो ने प्रार्थना सभा कराई।