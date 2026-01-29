बैठक में नहीं माने व्यापारी, मंडी में हड़ताल जारी, किसान हो रहे परेशान

बीना. मंडी व्यापारी दो दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और किसान उपज की डाक, नीलामी नहीं करा पा रहे रहे हैं। बुधवार को मंडी सचिव ने व्यापारियों के साथ बैठक की, लेकिन हल नहीं निकला है। वहीं, एसडीएम विजय डेहरिया ने भावांतर में गड़बड़ी करने वाले सोनू ट्रेडर्स के संचालक संदीप जैन पर एफआइआर दर्ज कराने फिर से पत्र थाना प्रभारी को भेजा है।

गौरतलब है कि भावांतर योजना में सोनू ट्रेडर्स की आइडी बंद होने पर व्यापारियों ेने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। बुधवार को सचिव कमलेश सोनकर ने व्यापारियों के साथ बैठक की। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि सिर्फ एक आइडी बंद की गई है, क्योंकि भावांतर की जांच चल रही है। इसलिए अन्य व्यापारी डाक, नीलामी शुरू कर दें, लेकिन व्यापारी इस बात पर तैयार नहीं हुए और दूसरे दिन हड़ताल जारी रही। इस मामले में एसडीएम ने व्यापारी संदीप जैन पर एफआइआर दर्ज कराने थाना प्रभारी को पत्र भेजा है। पूर्व में संयुक्त संचालक के आदेश पर मंडी सचिव ने थाना प्रभारी को आवेदन दिया था, लेकिन डेढ़ माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।