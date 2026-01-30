ओला, बारिश से खराब हुई फसल लेकर तहसील पहुंचे किसान, किया प्रदर्शन, मुआवजा की मांग

बीना. क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि और तेज बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ है और किसान सर्वे कर मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। गुरुवार की दोपहर बड़ी संख्या में किसान हाथों में खराब फसल लेकर तहसील पहुंचे और प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार हेमराज मेहर को ज्ञापन सौंपा।

किसान नेता इंदर सिंह ने बताया कि ओलावृष्टि, तेज बारिश के कारण चना, मसूर, मटर, गेहूं की फसल नष्ट हो गई है, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति हुई है। ओलावृष्टि से ढिमरौली, पिपरिया, भांकरई, हांसुआ, पुरैना, बरमाइन सहित आसपास के अन्य गांवों में हुआ है। खराब फसलों का शीघ्र सर्वे कराकर मुआवजा, बीमा राशि दी जाए। सात दिनों में सर्वे रिपोर्ट तैयार करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में पीपी नायक, कमल सेन, नंदू सेन, शिवकुमार चढ़ार, राघवेन्द्र ङ्क्षसह, संतोष, संजू, रामशंकर आदि शामिल हैं।