गंगा आरती में उमड़े श्रद्धालु, चकराघाट पर रहा मेले जैसा माहौल

लाखा बंजारा झील किनारे चकराघाट पर सोमवार को श्रद्धालु गंगा आरती में शामिल हुए। ऐतिहासिक धरोहरों और शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने का संकल्प और मंत्रोच्चार के साथ गंगा आरती की गई। गणतंत्र दिवस के अवकाश के चलते चकराघाट पर बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा, बच्चे सहित सभी वर्ग के लोग पहुंचे। शाम को चकराघाट पर मेले जैसा माहौल रहा। चकराघाट पर प्रत्येक सोमवार को नियमित रूप से गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन अब श्रद्धा, आस्था और जन-जागरूकता का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। झील सहित सागर की स्वच्छता के लिए प्रेरित होकर स्वच्छ भारत अभियान से लोग जुड़ रहे हैं।