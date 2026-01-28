मरीज ने डॉक्टर से बेटे का एमबीबीएस में प्रवेश दिलाने के नाम पर 28.75 लाख ठगे

आयुर्वेदिक डॉक्टर अपने मरीज द्वारा ही 28 लाख 78 हजार रुपए की ठगी का शिकार बन गए। मरीज ने डॉक्टर के बेटे को एमबीबीएस में प्रवेश दिलाने का झांसा देकर यह ठगी की। जब प्रवेश नहीं होने पर रकम वापस मांगी तो आरोपी मरीज ने इनकार कर दिया। आखिर में आयुर्वेदिक डॉक्टर ने मोतीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत में बड़ा बाजार निवासी डॉ. गोविंद गुप्ता ने बताया कि वह मेरा बेटा हर्षवर्धन गुप्ता 2022 में मेडिकल के प्रवेश की तैयारी कर रहा था। मेरी दुकान पर चमेली चौक निवासी रामकुमार उपाध्याय दवा लेने आते थे, बातचीत में उन्हें बेटे के कम अंक होने की वजह से प्रवेश नहीं मिल पाने की परेशानी बताई। रामकुमार ने अपने ताल्लुक मेडिकल कॉलेज संचालकों और बड़े नेताओं से बताते हुए प्रवेश दिलाने का भरोसा दिलाया। प्रवेश दिलाने पर 25-30 लाख रुपए का खर्च बताया। आरोपी की बातों में आकर 2023 तक अलग-अलग समय में 26 लाख रुपए उसे दे दिए। इसके बाद आरोपी रामकुमार उपाध्याय ने कहा कि तुम्हारे लड़के का मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हो गया है और 2.75 लाख रुपए फिर दिए गए। आरोपी से एडमिशन न करा पाने पर जब पैसे मांगे तो उसने इनकार कर दिया।