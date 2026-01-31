राजा दशरथ गाजे बाजे के साथ बारात लेकर जनकपुरी पहुंचे, राम-सीता का हुआ विवाह

देवलचौरी में चल रही रामलीला में शुक्रवार की शुरुआत भगवान राम और माता सीता के विवाह की लीला के साथ हुई। राजा दशरथ गाजे बाजे के साथ बारात लेकर जनकपुरी पहुंचे, जहां पूरा गांव मंगल गीतों और जयकारों से गूंज उठा। राजा जनक ने वैदिक परंपराओं के अनुसार राम-सीता विवाह हुआ। इसके पहले भगवान की बारात निकली। इस दौरान महिलाओं ने राम विवाह के बुंदेली भजन गाए और भगवान राम सीता के पांव पखारे। श्रीराम अयोध्या पहुंचे, जहां लोगों ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद कैकई द्वारा राजा दशरथ से अपने वरदान मांगने, राम वन गमन, केवट संवाद की लीला का मंचन किया गया। रामलीला आयोजक परिवार के सदस्य सरपंच मयंक तिवारी ने बताया कि शनिवार को हनुमान मिलाप सहित सीता हरण की लीला का मंचन होगा।