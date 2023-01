अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं भू-माफिया आशियाना की चाहत में फंस रहे लोग

सागरPublished: Jan 30, 2023 06:42:13 pm Submitted by: हामिद खान

sagar गौरझामर. क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध कॉलोनी काटी जा रही हैं। कॉलोनी का नक्शा तथा डायवर्सन पास कराए बिना ही मनमाने तरीके से प्लाट बेचे जा रहे हैं। कॉलोनाइजर बिना पंजीयन के ही यह काम कर रहे हैं। कॉलोनाइजरों के झांसे में फंसने के बाद लोगों को कॉलोनी में सुविधा नहीं मिलती, जिससे वे परेशान होते हैं। राजस्व विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ से खेती की जमीन ओने पौने-दामों पर खरीद कर अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। भू-माफियों के जाल में फंस कर प्लॉट करने वाले उपभोक्ता इनके झांसे में आ जाती हैं। नगर में अवैध कालोनियों का कारोबार काफी जोरों पर है

अवैध रूप से खेती की जमीन पर काटी जा रही इन कॉलोनियों में रहवासियों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती है। बाद में लोगों को परेशान होना पड़ता है। पानी, सड$क, नालियां बिजली जैसी कोई मूलभूत सुविधाओं नही हैं।

कॉलोनी में आज भी नहीं सुविधा