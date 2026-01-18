श्रीमद् भागवत कथा ईश्वर का अमूल्य मोक्षदायिनी उपहार : रमाकांत

एकता कॉलोनी में शनिवार को भागवत कथा के पहले दिन कथा वाचक रमाकांत ने बताया कि कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण मनुष्यों के लिए मोक्ष प्रदान करने वाला अमूल्य उपहार है। श्रीमद्भागवत कथा परमात्मा का अक्षर स्वरूप है। यह परमहंसों की संहिता है, भागवत कथा हृदय को जागृत कर मुक्ति का मार्ग दिखाता है। अधिक मास में इसके श्रवण का महत्व है। भागवत कथा भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न करती है। यह ग्रंथ वेद, उपनिषद का सार रूपी फल है। मुख्य यजमान इंदु इंद्राज ठाकुरद्वारा व्यास पीठ का पूजन किया गया।