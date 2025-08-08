इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए ही नहीं है शिक्षक, हिंदी में पढ़ रहे बच्चे

छतरपुर के नौगांव नगर में इकलौते इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल को प्रशासन ने जबरन सांदीपनि सीएम राइज स्कूल में मर्ज कर दिया। मर्जर के बाद अब कक्षा 6 वीं के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अभिभावकों ने बताया कि मर्जिंग के बाद बच्चों को कहा जा रहा है कि कक्षा 6 वीं में केवल हिंदी मीडियम में पढ़ाई होगी। अभिभावक सोमकर तिवारी, अमिता सक्सेना और अखिलेश ओमरे अपने बच्चों दिव्यांशी तिवारी, अमोली खरे और निकुंज ओमरे ने इसकी शिकायत भी की है। स्कूल के 391 बच्चों को को जबरन मर्ज किए गए स्कूल में भेजा गया है और अब मनमाने नियमों से पढ़ाई कराई जा रही है। हमारे बच्चे अप्रेल से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं। अचानक कहा जा रहा है कि अब हिंदी मीडियम में पढऩा होगा।