तीन माह पहले नमो उद्यान में हजारों पौधे रोपे, पर आज एक भी जीवित नहीं बचा

सागर. जिले के अधिकारी-कर्मचारी मानो हरियाली के दुश्मन बन बैठे हैं। नरयावली नाका मुक्तिधाम में करीब तीन माह पहले नगर निगम प्रशासन की ओर से नमो उद्यान तैयार कराया गया था। यहां पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों-कर्मचारियों ने सैकड़ों पौधों का रोपण किया था लेकिन परिसर में आज एक भी पौधा जीवित नहीं बचा है। हरियाली को लेकर जिम्मेदार कैसे लापरवाही कर रहे हैं, इसकी हकीकत पत्रिका के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें खुद ही बयां कर रहीं हैं।