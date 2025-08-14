अरविंद्र अहिरवार हत्याकांड के आरोपी दो भाई गिरफ्तार, अब तक छह को भेजा गया जेल

धारदार हथियार से हमला कर अरविंद्र अहिरवार की हत्या के 2 और आरोपियों को मोतीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वारदात के समय से ही फरार थे।
थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत ने बताया कि वारदात में घायल 19 वर्षीय साहब अहिरवार की शिकायत के बाद उसी दिन हत्या के चार आरोपी प्रभुदास अहिरवार, बाबूलाल अहिरवार, जीवनलाल अहिरवार और अर्जुन अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं दो आरोपी भाई कमल उर्फ कमलेश पुत्र प्रभुदास अहिरवार 40 वर्ष और छोटू उर्फ तेजभान 23 वर्ष को बुधवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
ज्ञात हो कि 9 अगस्त की शाम संत रविदास वार्ड मंदिर के पास आरोपियों ने अपने ही रिश्तेदार अरविंद्र और साहब अहिरवार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। वारदात का वीडियो भी वायरल हुआ था। इसमें अरविंद्र की मौत हो गई थी, जबकि साहब अहिरवार का सिर फट गया था।