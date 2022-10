Rewa के संजय गांधी अस्पताल में सुरक्षाकर्मियों की गुंडागर्दी, सीएमओ के सामने अटेंडर को पीटा

ब्लड चढ़ाने को लेकर हुआ विवाद, वीडियो वायरल होने पर मचा हड़कंप

रीवा। संजय गांधी अस्पताल में सुरक्षाकर्मियों ने गुंडागर्दी करते हुए सीएमओ डॉ अलख प्रकाश पाण्डेय के सामने ही मरीज के साथ आए परिजन की पिटाई कर दी। झगड़ा सर्जरी विभाग के आइसीयू में भर्ती मरीज को ब्लड चढ़ाने की बात पर शुरू हुआ था। शनिवार की सुबह जब मारपीट का वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है।

Attender beaten up in front of CMO in rewa