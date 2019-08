राजस्थान में यहां 16 घंटे से हो रही बारिश, प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

सीकर।

Heavy Rain in Rajasthan : सीकर जिले में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। देर रात से हो रही बारिश ( Rain in Sikar ) का दौर अभी जारी है। जिले में पिछले 16 घंटों से रुक रुक कर बरसात हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ( Weather Department ) ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश ( Heavy Rain Alert in Rajasthan ) की चेतावनी दी है। सीकर, झुंझुनूं में अगले दो दिन भारी बारिश हो सकती है। जिसके बाद स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। दिनभर बारिश के कारण आमजन अस्तव्यस्त रहा। शहर की प्रमुख सडक़ों पर पानी भर गया। शहर के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में स्थिति ज्यादा खराब हुई। थोई में बारिश के चलते एक दुकान ढह गई।

वहीं लोसल में वार्ड 8 रैगर बस्ती में पानी घुस जाने से 20 से 25 घरों को खाली करवाया गया। सडक़ों से लेकर लोगों के घरों में 4 से 5 फीट तक पानी भर आया। रेलवे अंडरपास लबालब हो गए। मावंडा के डाबला गांव में भारी बारिश के चलते रेलवे अंडरपास में सवारियों से भरी बस पानी में फंस गई। जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। इसी तरह पलसाना में भी अंडरपास में जीप फंस गई। मिली जानकारी के अनुसार सीकर, खाटूश्यामजी, लक्ष्मणगढ़, दांतारामगढ़, पलसाना, रानोली, खंडेला सहित कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है।

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट ( IMD Alert in Rajasthan )

अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा , बूंदी, चित्तौडगढ़़, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही और टोंक में कुछ स्थानों पर भारी तथा कुछ एक स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना हैं।

