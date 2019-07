मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सीकर में भारी बारिश जारी, जलमग्न हुआ शहर, लोगों की चिंता बढ़ी

सीकर।

heavy rain in Sikar : सीकर में तीन दिन से हो रही भारी बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग के अलर्ट ( IMD alert in Rajasthan ) के बाद आज फिर तेज बरसात का दौर शुरू हो गया। पिछले एक घंटे हो रही झमाझम बारिश से सडक़ें लबालब हो गई। शहर के नवलगढ़ रोड, राधाकिशनपुरा, बजाज रोड़, बस डिपो, स्टेशन रोड़, बकरा मंडी, फतेहपुर रोड़ पानी में डूब गई। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया।

गौरतलब है कि मौसम विभाग ( Weather Department ) ने सीकर, चूरू, झुंझुनूं में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की हुई है। बता दें कि जिले में पिछले चार दिनों से भारी ने कोहराम मचा रखा है। अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है। इधर आपदा प्रबंधन की ओर से कमजोर इंतजाम किए जाने के कारण लोगों की दुविधा बढ़ रही है। शहर के एकमात्र अंडरपास राधाकिशनपुरा पानी से पूरा लबालब हो गया।

मौसम विभाग का अलर्ट, लोगों की चिंता बढ़ी ( Heavy Rain Alert in Rajasthan )

मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलो में बारिश की चेतावनी दी है। सीकर, चूरू, झुंझुनूं में ( Heavy Rain Alert in Sikar, Churu, Jhunjhunu ) भारी से भारी बारिश की चेतावनी है। जिसके बाद स्थानीय प्रशासन के साथ ही जयपुर से आई एसडीआरएफ टीम ( SDRF Team in Sikar ) ने मोर्चा संभाला हुआ है। इधर, लगातार हो रही बारिश से लोग भी चिंतित है क्योंकि 3 दिन की बारिश से हालात बाढ़ जैसे हो गए। अब मौसम विभाग ने भी भारी बारिश की संभावना जताई है।

