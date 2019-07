सीकर में बरसाती नाले में डूबने से राजस्थानी लोक कलाकार की मौत, 18 घंटे बाद मिला शव

सीकर/शिश्यूं।

heavy rain in Sikar : सीकर में लगातार हो रही बारिश से अब तक पांच लोगों ( Five Died Due to Heavy Rain ) की जान जा चुकी है। शिश्यूं में बरसाती नाले में डूबने से राजस्थानी लोक कलाकार ( Rajasthani folk artist Died Due to Drown ) की मौत हो गई। जिसका शव 18 घंटे बाद निकाला जा सका। जानकारी के अनुसार शिश्यूं रानोली स्थित पावडिय़ा नाले में गुरुवार को बहे 22 वर्षीय युवक संजय कुमार नट ( Sanjay Kumar Nat ) का शव 18 घंटे बाद मिला। शव की तलाश में एसडीआरएफ टीम ( SDRF Team in Sikar ) व स्थानीय पुलिस लगी हुई थी।

Read More :

सीकर में बारिश का कहर, 37 मकान धराशायी, 5 की मौत, 12 ट्रेनें रद्द

rajasthan weather forecast : शुक्रवार अलसुबह शिंभूदयाल हरिजन को संजय का शव बहने के स्थान से 200 मीटर दूर पानी में तैरता दिखा। उसने ग्रामीणों को बताया। इसी दौरान संजय का दोस्त महावीर वर्मा व उसका बहनोई आ गए। लोगों ने सरपंच विनोद यादव को और सरपंच ने पुलिस को सूचत किया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया। गौरतलब है कि दो दिन की लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। इसी बीच मृतक संजय कुमार नट अपने दो दोस्तों के साथ बाइक से पावडिय़ा नाले को पार कर रहा था। पानी का तेज बहाव आने से दोनों बाइक नाले में गिर गई। संजय के दोस्तों को लोगों ने बचा लिया लेकिन संजय गहरे पानी में बह गया। संजय नट के 2 दिन पूर्व ही पुत्र रत्न की प्राप्ति का जश्न मनाया था। संजय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में डांसर था।

Read More :

Watch: सीकर में भारी बारिश... और देखते ही देखते बह गए स्कूली बच्चे, देखें लाइव वीडियो

अब तक नहीं मिला शव ( heavy rain in Rajasthan )

पलसाना के गोवटी में एनीकट टूटने से नाले में बहे दिनेश गुर्जर का शव शुक्रवार को भी नहीं मिला। पुलिस व आपदा प्रबंधन की टीम युवक की तलाश में जुटे हैं। सुबह फिर से तेज बरसात होने से एनीकट में पानी की स्तर बढऩे से नाले में भी पानी का बहाव बढ़ गया। बाद में जिस नाले से पानी बहकर आ रहा था उसका बहाव परिवर्तित किया गया। इसके बाद चार जेसीबी लगाकर नाले में मिट्टी खुदाई का कार्य शुरू किया गया। टीम को लग रहा है कि दिनेश नाले में मिट्टी में कहीं दबा हुआ हो।

Read More :

Live Video : भारी बारिश से सीकर में पानी का बहाव इतना तेज था कि आंखों के सामने बह गया बाइक सवार