अपनी ही पत्नी से बलात्कार करता रहा पति, गर्भवती हुई तो कर ली दूसरी शादी

एक विवाहिता ने अपने पति के खिलाफ बलात्कार ( Husband Rape His Wife ) करने का मामला दर्ज करवाया है। पीडि़ता का आरोप है कि उसका पति उसके साथ बलात्कार ( Rape in Rajasthan Sikar ) करता रहा। जब वह गर्भवती ( Pregnant After Rape ) हो गई तो उसका गर्भपात करवा दिया और धोखा देकर किसी और से शादी कर ली।