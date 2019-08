सीकर में दो पक्षों में विवाद: समझाइश के बाद मामला शांत, बाजार खुला लेकिन पुलिस जाब्ता तैनात

सीकर।

tension in Sikar After Dispute in Two Groups : शहर में गुरुवार की सुबह बाइक की टक्कर के बाद उपजे विवाद मामले में पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हो गया है। जिसके बाद बंद बाजार फिर से खुल गया। हालांकि पुलिस जाब्ता ( Police Force in Sikar ) अभी भी मौके पर मौजूद है। बता दें कि भोया गांव का एक युवक सुबह 10 बजे शहर के अजमेर स्टैंड स्थित अपनी दुकान खोलने के लिए आया था। इसी दौरान रास्ते में अन्य समुदाय के युवक की बाइक से उसकी टक्कर हो गई। इस पर दोनों पक्ष में मारपीट शुरू हो गई। कुछ देर बाद दूसरे समुदाय के और भी युवक मौके पर पहुंच गए और दुकान में घुसकर व्यापारी युवक से मारपीट कर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया। आक्रोशित व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद कर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए।

भारी संख्या में व्यापारी कोतवाली थाना पहुंच गए और मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र शर्मा, सीओ सीटी सौरभ तिवाड़ी व शहर कोतवाल श्रीचंद सिंह पहुंचे और व्यापारियों से समझाइश की। लेकिन, व्यापारी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। दोपहर बाद आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के आश्वासन पर मामला शांत हुआ और बाजार खुल गया। उधर, इलाके में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

अचानक हुए विवाद से सहमे लोग

बता दें कि सुबह अचानक हुए इस विवाद की खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। लोग एक-दूसरे को फोन कर मामले के बारे में पूछताछ करने लगे। हालांकि, पुलिस ने तत्र्पता दिखाते हुए मोर्चा संभाला जिससे मामला तुल नहीं पकड़ सका।