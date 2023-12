साहब! फीस जमा नहीं होने से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाया बच्चा

Submitted by:

जनसुनवाई में फूट-फूटकर रोई महिला, कहा-फीस जमा नहीं होने से छूट गई बच्चे की परीक्षा, दांव पर भविष्य

कलक्टर ने दिया मदद का आश्वासन: डीइओ को जांच के निर्देश, विधायक की दखल पर निजी स्कूल में मिला था आटीइ के तहत प्रवेश

Woman cried in Jansunwai; child missed exam due to payment of fee