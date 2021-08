नई दिल्ली। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जल्दी ही मैनचेस्टर सिटी के साथ जुड़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रोनाल्डो की मैनचेस्टर सिटी तथा जुवेंट्स दोनों के साथ बातचीत चल रही है। उल्लेखनीय है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जुवेंट्स के साथ मौजूदा तीन साल का करार खत्म होने की कगार पर आ पहुंचा है। ऐसे में वह भी जुवेंट्स छोड़ना चाहते हैं और उन्होंने क्लब को ट्रांसफर विंडो खत्म होने से पहले खुद को बेचने का आग्रह किया है।

खबरों के अनुसार मैनचेस्टर सिटी भी क्रिस्टियानो को साइन करने में रुचि दिखा रहा है। फैबरिजियो रोमानो ने ट्वीट करते हुए कहा कि जुवेंट्स रोनाल्डो को देने के लिए 28 से 30 मिलियन यूरो मांग रहा है तथा क्लब की ओर से जॉर्ज मेंडेस मैनचेस्टर सिटी के साथ बातचीत कर रहे हैं।

While Juventus are still asking for €28/30m fee for Ronaldo as they won’t sell him on a free, Jorge Mendes is talking directly with Manchester City and discussing about personal terms/contract. 🇵🇹 #CR7 #MCFC Juventus are still waiting for Man City decision about €28/30m fee.

यह भी पढ़ें : पाकिस्तान के अरशद नदीम के जैवलिन लेने पर मचा बवाल, नीरज ने तोड़ी चुप्पी, बोले-'मेरे सहारे अपना मुद्दा ना बनाएं'

रोमानो ने कहा कि जुवेंट्स अभी मैनचेस्टर सिटी की आधिकारिक बोली का इंतजार कर रहा है ताकि एग्रीमेंट को फाइनल रूप दिया जा सके। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगले मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

Juventus are waiting for Manchester City official bid to arrive in the next hours to reach an agreement as soon as possible. Cristiano Ronaldo wants to leave and he won’t be available for next match. 🚫🇵🇹 #Ronaldo



Mendes is now discussing Ronaldo’s contract with Manchester City.