Tokyo Paralympics 2020: टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के मुकाबलों की शुरुआत बुधवार 25 अगस्त से हुई। पहले दिन भारत के टेबल टेनिस के मुकाबले थे। इनमें भारत की पैरा एथलीट भाविना पटेल और सोनलबेन पटेल ने हिस्सा लिया। दोनों ही खिलाड़ी अपने पहले दिन के मुकाबले में हार गई थीं। वहीं दूसरे दिन भाविना पटेल का टेबल टेनिस के महिला एकल वर्ग 4 के ग्रुप ए में ग्रेट ब्रिटेन की मेगन शैकलटन से मुकाबला हुआ। इसमें भाविना ने 3-1 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही भाविना ने यह मुकाबला जीतकर नॉकआउट मैच के लिए क्वालीफाइ कर लिया है।

पहले सेट से ही बनाई बढ़त

भारत की पैरा खिलाड़ी भाविना ने चौथे गेम में गेम प्वाइंट बचा लिया और फिर बढ़त बनाकर मैच जीत लिया। उन्होंने इस मैच को 3-1 (11-7, 9-11, 17-15, 13-11) से जीत लिया है। वहीं भाविना ने पहले सेट ही विरोधी खिलाड़ी पर बढ़त बना ली। इसके बाद भाविना ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा और पहला गेम 11-7 से जीत लिया। वहीं दूसरे गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। दूसरे सेट में ग्रेट ब्रिटेन की शैकलटन ने भाविना को हरा दिया और इसे 11-9 से जीत लिया।

#TableTennis #Paralympics #Tokyo2020

Congratulations : Bhavina Patel 🇮🇳 through to the knockout stages!

Bhavina 🇮🇳defeated Megan Shackleton 🇬🇧

3-1 Match

Score 11-7, 9-11,17-15,13-11

in her Class 4, Group A match#Cheer4India #Praise4Para @ianuragthakur @Media_SAI @IndiaSports pic.twitter.com/XaPZP250LG