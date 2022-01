PKL 8: प्रो कबड्डी लीग में खेले जाएंगे आज 3 मुकाबले, ऐसे बनाएं अपनी फैंटेसी टीम

प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 में आज तीन मुकाबले खेले जाने हैं। हरियाणा स्टीलर्स की टीम दबंग दिल्ली, यूपी योद्धा बनाम तेलुगु टाइटन्स और यू मुंबा बनाम बंगाल वारियर्स की टीमों का आज सामना होगा। इस आर्टिकल की मदद से आप ड्रीम टीम बना सकते हो।

Published: January 15, 2022 02:18:35 pm

Vivo Pro Kabaddi Season 8: प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 में आज तीन अहम मुकाबले खेले जाएंगे। प्रो कबड्डी लीग के 55वें मैच में में हरियाणा स्टीलर्स की टीम दबंग दिल्ली (Haryana Steelers vs Dabang Delhi) से भिड़ेगी। यह मुकाबला शाम 7.30 बजे से शुरू होगा। वहीं आज 8.30 बजे यूपी योद्धा बनाम तेलुगु टाइटन्स (UP Yoddha vs Telugu Titans) और 9.30 बजे यू मुंबा बनाम बंगाल वारियर्स ( U Mumba vs Bengal Warriors) के बीच मुकाबला खेला जाना है। ऐसे में इस आर्टिकल की मदद से आप आज के मुकाबले में ड्रीम इलेवन (Dream 11) टीम बना सकते हो।

PKL 8

पहले मुकाबले की बात करें तो दबंग दिल्ली KC की टीम मजबूत स्थिति में नजर आती है। दिल्ली की टीम ने अब तक प्रो कबड्डी लीग में कुल 9 मैच खेले हैं, जिसमे 5 मुकाबलों में उसे जीत मिली है। जिसके चलते 32 अंकों के साथ दिल्ली की टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर है। वहीं हरियाणा स्टीलर्स की हालात पतली है और वो 23 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर है।

