31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राज्य

24 घंटे में 25 लोगों को काटने वाला संदिग्ध कुत्ता पकड़ा, बाड़े में आठ दिन तक होगी निगरानी

Dog Terror : 24 घंटे के भीतर 25 लोगों को काटने के मामले में नगर निगम की टीम ने एक संदिग्ध कुत्ते को पकड़ कर बाड़े में कैद कर दिया है। बाड़े में विशेषज्ञ उसकी निगरानी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में कुत्तों के काटने के मामले अभी भी जारी हैं।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 30, 2026

The Haldwani Municipal Corporation team has caught the dog that bit 25 people in a single day

हल्द्वानी नगर निगम की टीम ने एक संदिग्ध कुत्ते को पकड़ कर बाड़े में कैद किया है

Dog Terror : 24 घंटे में 25 लोगों को काटने के मामले में एक संदिग्ध कुत्ते को हल्द्वानी नगर निगम की टीम ने पकड़ लिया है। हालांकि अभी यह कह पाना मुश्किल है कि यह वही कुत्ता है, जिसने 25 लोगों को काटा है। नगर निगम ने अजीब हरकतें और आक्रमकता को देखते हुए गुरुवार को एक संदिग्ध कुत्ते को पकड़ कर उसे निगरानी के लिए राजपुरा के एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर में बने बाड़े में रखा गया है। हल्द्वानी में लावारिस कुत्ते लगातार लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं। वार्ड 48 मल्ली बमौरी में दो दिन में एक कुत्ते ने 25 लोगों को काट दिया था। इनमें से दो लोगों की हालत ज्यादा गंभीर होने पर उनका उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। गुरुवार सुबह आठ बजे टीम कुत्ते को पकड़ने के लिए वार्ड में फिर से पहुंची। 12 बजे तक चले अभियान के दौरान एक संदिग्ध कुत्ता मिलने पर टीम ने उसे पकड़कर राजपुरा एबीसी सेंटर में बने बाड़े में कैद कर दिया है। इससे पहले संदिग्ध कुत्ते को पकड़ने पहुंची निगम की टीम पर उसके साथियों ने हमला भी किया। टीम ने कुत्तों के उस झुंड पर बमुश्किल काबू पाया।

पांच कुत्तों का किया टीकाकरण

हल्द्वानी में आवारा कुत्तों की दहशत व्याप्त हो चुकी है। बीते दिनों एक कुत्ते ने एक ही दिन में 25 लोगों को काट दिया था। इससे पूरे इलाके में खलबली मच गई थी। इसी को देखते हुए कल नगर निगम की टीम ने एक संदिग्ध कुत्ते को पकड़ कर बाड़े में कैद किया। वहीं पांच अन्य कुत्तों का सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन किया गया। अधिकारियों के मुताबिक संदिग्ध कुत्ते को आठ दिन तक निगरानी में रखा जाएगा। वहीं पार्षद मुकुल बल्यूटिया के साथ लोगों ने आशंका जताई है कि पकड़ा गया कुत्ता दूसरा है। कूत्ते के पकड़े जाने के बाद भी तीन लोगों को और काटा गया हैै। नगर निगम के वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कांडपाल ने बताया कि जांच में संदिग्ध मिलने पर कुत्ते को सेंटर में रखा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

31 Jan 2026 01:11 pm

Published on:

30 Jan 2026 10:18 am

Hindi News / State / 24 घंटे में 25 लोगों को काटने वाला संदिग्ध कुत्ता पकड़ा, बाड़े में आठ दिन तक होगी निगरानी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

राज्य

ट्रेंडिंग

सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने के पीछे बड़ा खेल! महायुति के फैसले से सदमे में शरद पवार…जानिए पूरा गणित

There is a big game behind making Sunetra Pawar the Deputy CM
पुणे

अर्धांगिनी होने का मतलब गुलामी नहीं! पति की याचिका खारिज करते हुए बोला हाई कोर्ट

पटना

मौसम आज रात से बिगड़ेगा : कल से तीन दिन झमाझम बारिश-बर्फबारी और अंधड़ की चेतावनी

In Uttarakhand, there is a warning of bad weather from tonight and heavy rain and snowfall from February 1 to 3
राज्य

NCP विलय की खबरों पर शरद पवार ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘अब खत्म हो गया है बातचीत का दौर’

saharad panwar
नई दिल्ली

नीट छात्रा हत्याकांड में बड़ा मोड़: CBI जांच की सिफारिश, सम्राट चौधरी ने किया ट्वीट

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.