STF को बड़ी कामयाबी : तीन करोड़ की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार, अब बरेली के भैया की बारी

तीन करोड़ की हेरोइन के साथ एसटीएफ ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है
Attack On Drugs : स्पेशल टास्क फोर्स ने नशे पर करारा प्रहार किया है। एसटीएफ ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आज यूएस नगर जिले के किच्छा में तीन करोड़ दस लाख कीमत की हेरोइन बरामद की है। एसटीएफ को लंबे समय से किच्छा में हेरोइन तस्करी का इनपुट मिल रहा था। उसके बाद से एसटीएफ ने तस्करी के भंडाफोड़ के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया था। इसके लिए मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए सर्विलांस का भी सहारा लेना शुरू कर दिया था। पूरी रणनीति के साथ आज एसटीएफ की कुमाऊं यूनिट ने पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए आरोपी सहनवाज उर्फ मामू निवासी बरेली को दबोच लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक किलो 33 ग्राम हेरोइन बरामद की। बरामद हेरोइन की कीमत करब 3 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने ये हेरोइन बरेली निवासी भैया नाम के व्यक्ति से खरीदी थी। उसे ये हेरोइन हरजिंदर को देनी थी,लेकिन उससे पहले ही आरोपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया।
तीन करोड़ की हेरोइन के साथ पकड़े गए सहनवाज का नेटवर्क उत्तराखंड से लेकर यूपी तक फैला हुआ है। आरोपी कुमाऊं में हेरोइन का सबसे बड़ा तस्कर बताया जा रहा है। इससे पहले पकड़े गए ड्रग पैडलरों ने ही सहनवाज के बारे में जानकारी दी थी। सहनवाज कुमाऊं के विभिन्न जिलों में उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन सप्लाई करता था। इसी के कारण उसकी हेरोइन की डिमांड काफी अधिक थी। उसके नीचे दर्जनों पैडलर काम करते हैं।
हेरोइन तस्करी का गिरोह बरेली से संचालित हो रहा है। सहनवाज ने बरेली निवासी भैया का नाम एसटीएफ को बताया है। एसटीएफ के एसएसपी नवनीत भुल्लर के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी पूर्व में भी भैया से कई बार हेरोइन खरीद चुका है। भैया किसी लड़के के माध्यम से सहनवाज तक हेरोइन डिलीवर करता था। सहनवाज कभी भी भैया से नहीं मिला। अब एसटीएफ भैया के बारे में तहकीकात करने में जुट गई है। जल्द ही कुख्यात ड्रग तस्कर भैया की भी गिरफ्तारी की संभावनाएं जताई जा रही है।
