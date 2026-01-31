31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राज्य

STF को बड़ी कामयाबी : तीन करोड़ की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार, अब बरेली के भैया की बारी

Attack On Drugs : एसटीएफ ने एक तस्कर को तीन करोड़ से अधिक कीमत की हेरोइन के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही एसटीएफ आरोपी के नेटवर्क को भी खंगालने का प्रयास कर रही है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 31, 2026

STF seizes heroin worth Rs 3.10 crore and arrests a smuggler in Uttarakhand

तीन करोड़ की हेरोइन के साथ एसटीएफ ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है

Attack On Drugs : स्पेशल टास्क फोर्स ने नशे पर करारा प्रहार किया है। एसटीएफ ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आज यूएस नगर जिले के किच्छा में तीन करोड़ दस लाख कीमत की हेरोइन बरामद की है। एसटीएफ को लंबे समय से किच्छा में हेरोइन तस्करी का इनपुट मिल रहा था। उसके बाद से एसटीएफ ने तस्करी के भंडाफोड़ के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया था। इसके लिए मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए सर्विलांस का भी सहारा लेना शुरू कर दिया था। पूरी रणनीति के साथ आज एसटीएफ की कुमाऊं यूनिट ने पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए आरोपी सहनवाज उर्फ मामू निवासी बरेली को दबोच लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक किलो 33 ग्राम हेरोइन बरामद की। बरामद हेरोइन की कीमत करब 3 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने ये हेरोइन बरेली निवासी भैया नाम के व्यक्ति से खरीदी थी। उसे ये हेरोइन हरजिंदर को देनी थी,लेकिन उससे पहले ही आरोपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया।

यूपी तक फैला है नेटवर्क

तीन करोड़ की हेरोइन के साथ पकड़े गए सहनवाज का नेटवर्क उत्तराखंड से लेकर यूपी तक फैला हुआ है। आरोपी कुमाऊं में हेरोइन का सबसे बड़ा तस्कर बताया जा रहा है। इससे पहले पकड़े गए ड्रग पैडलरों ने ही सहनवाज के बारे में जानकारी दी थी। सहनवाज कुमाऊं के विभिन्न जिलों में उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन सप्लाई करता था। इसी के कारण उसकी हेरोइन की डिमांड काफी अधिक थी। उसके नीचे दर्जनों पैडलर काम करते हैं।

अब भैया की बारी

हेरोइन तस्करी का गिरोह बरेली से संचालित हो रहा है। सहनवाज ने बरेली निवासी भैया का नाम एसटीएफ को बताया है। एसटीएफ के एसएसपी नवनीत भुल्लर के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी पूर्व में भी भैया से कई बार हेरोइन खरीद चुका है। भैया किसी लड़के के माध्यम से सहनवाज तक हेरोइन डिलीवर करता था। सहनवाज कभी भी भैया से नहीं मिला। अब एसटीएफ भैया के बारे में तहकीकात करने में जुट गई है। जल्द ही कुख्यात ड्रग तस्कर भैया की भी गिरफ्तारी की संभावनाएं जताई जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

31 Jan 2026 04:15 pm

Published on:

31 Jan 2026 03:48 pm

Hindi News / State / STF को बड़ी कामयाबी : तीन करोड़ की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार, अब बरेली के भैया की बारी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

राज्य

ट्रेंडिंग

तेजप्रताप यादव ने छोड़ा सरकारी बंगला, पंखा-कुर्सी और एसी गायब!

पटना

चौथा बच्चा पैदा करो और 25 हजार…लव जेहाद पर पिंकी चौधरी का बड़ा बयान, हिन्दुओं के लिए दो नए ऐलान

Hindu Raksha Dal president Pinky Chaudhary announced give Rs. 25,000 for 4rth child and 31,000 5th child Birth in Ghaziabad
गाज़ियाबाद

80 घंटे में डिप्टी सीएम…अजित पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र में बदले सियासी समीकरण, महायुति की नई रणनीति

80 hours after Ajit Pawar death Sunetra Pawar Maharashtra Deputy CM
पुणे

सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने के पीछे बड़ा खेल! महायुति के फैसले से सदमे में शरद पवार…जानिए पूरा गणित

There is a big game behind making Sunetra Pawar the Deputy CM
पुणे

अर्धांगिनी होने का मतलब गुलामी नहीं! पति की याचिका खारिज करते हुए बोला हाई कोर्ट

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.