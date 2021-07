नेपाल से लड़कियों को लाकर धकेलता था देह व्यापार के दलदल में



- क्राइम ब्रांच ने मकोका का वांछित भाटपोर से पकड़ा, महाराष्ट्र की पुणे सिटी पुलिस को चार साल से थी तलाश, मानव तस्करी के रैकेट से जुड़ा था

- Crime Branch caught the wanted of MCOCA from Bhatpore, Maharashtra's Pune City Police was looking for 4 years, was related to human trafficking racket