SUICIDE : जानिए आखिर महिला PSI ने क्यों सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली ?

- पिता ने महिधरपुरा थाने में दर्ज करवाई प्राथमिकी...पति के अवैध संबंध, नौकरी छोड़ने का दबाव व वेतन के हिसाब को लेकर त्रस्त थी महिला पीएसआई जोशी - पति वैभव व सास-ससुर व दो ननदों पर गंभीर आरोप

Father lodged FIR in Mahidharpura police station ...Woman PSI Joshi was stricken over illegal relations of husband, pressure to quit job and salary calculation - Serious allegations against husband Vaibhav and mother-in-law and two sons