लॉन्चिंग से पहले Mi Laptop Air की दिखी झलक, जल्द भारत में होगा पेश

नई दिल्ली: कोरोनावायरस ( Coronavirus ) की वजह से देशभर में लॉकडाउन ( Lockdown ) है। इस बीच सभी कंपनियां घर से ही काम कर रही है ताकि काम में किसी तरह की रुकावट न आए। इस बीच शाओमी इंडिया ( Xiaomi India ) के हेड मनु कुमार जैन ( Manu Kumar Jain ) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कर्मचारियों से बात की और इसकी एक फोटो भी अपने ट्वीटर अकाउंट पर भी साझा किया है। इस फोटो की खास बात ये है कि इसमें एमआई लैपटॉप एयर ( Mi Laptop Air ) भी देखने को मिली है, जिसके जरिए वो कर्मचारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे।

Tough times don’t last, tough teams do! #Unity is the real strength.



During lockdown, we host virtual #AllHands with entire @XiaomiIndia team every monday. Feels great to share recipes, books, exercises etc. 🤗



We're all together! 🙏#Xiaomi ❤️️ #Team #MondayMotivation pic.twitter.com/WW88U0MROb