बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, पुरी, यमुनोत्री, द्वारका या फिर गंगोत्री आखिर कौन से हैं असली चार धाम?

भोपालPublished: Jun 02, 2023 05:32:27 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Did You Know which are Original Char Dham temples Know the facts: आजकल लोग नाम लेते हैं, बद्रीनाथ, जगन्नाथ पुरी, रामेश्वरम, द्वारका और केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को भी चार धाम की यात्रा में शामिल कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग इन चार धामों में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं असल में चार धाम कौन-कौन से हैं। पत्रिका.कॉम के इस लेख में हम आपको बता रहे हैं उन असली चार धामों के बारे में वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं...