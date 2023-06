अगले 37 दिन में 3 राशियों के लोग खरीदेंगे नया घर, गाड़ी, शुक्र की कृपा से बढ़ेगा बैंक बैलेंस भी

भोपालPublished: Jun 01, 2023 12:00:06 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Shukra gochar these 3 people luck will shine as sun live beautiful life: इन लोगों के जीवन में जहां लव-रोमांस के पल आएंगे, वहीं वैभव के कारक शुक्र इनका करियर भी चमकाएंगे, नौकरी करने वालों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ऑफिसर्स से मधुर संबंध स्थापित होंगे। पत्रिका.कॉम के इस लेख में भोपाल के ज्योतिषाचार्य पं. जगदीश शर्मा से जानें कौन सी हैं वो भाग्यशाली राशियां, जिन्हें मिलने वाला है कार, बंगला और सब कुछ...

