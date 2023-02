उमा भारती ने झांसी जाते समय ठेला के सामने रुक कर किया नाश्ता

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के फायरब्रांड नेता उमा भारती ने शनिवार शाम कलेक्ट्रेट के सामने एक फुल्के की दुकान पर हल्का-फुल्का नाश्ता किया। अपने पैतृक गांव डूढ़ा से अपराह्न उनका काफिला झांसी के लिए रवाना हुआ। इस दौरान टीकमगढ़ शहर में कुछ लोगों से मुलाकात करते हुए उमा भारती आगे बढ़ती रही।

While going to Jhansi, Uma Bharti stopped in front of the handcart and had breakfast