विवादों में घिरी Adipurush की रिलीज से पहले ही चमकी डायरेक्टर Om Raut की किस्मत! हाथ ली करोड़ों की ये चीज

T-Series owner Bhushan Kumar gifts #Adipurush director #OmRaut Rs 4 crore Ferrari supercar For the Excellent Output of #Adipurush Film ✅



See The Confidence Of The Bushankumar Sir

Adipurush Will be First film To Cross 2000 Cr 💥💥#Prabhas pic.twitter.com/WkiRDpx8kf