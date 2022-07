The Ghost से सामने आया नागार्जुन का भयानक लुक, 49 सेकेंड के टीजर में ले ली 8 लोगों की जान!

So excited to bring you the cutting edge action packed glimpse of the GHOST!🔥https://t.co/pTcDn8BjoH



#TheGHOST in theatres Oct 5th #THEKILLINGMACHINE@sonalchauhan7 @PraveenSattaru @bharattsaurabh @AsianSuniel #NarayanDasNarang @sharrath_marar @SVCLLP @SonyMusicSouth pic.twitter.com/2fjJWqM8Ou