भगवान शांतिनाथ का अभिषेक जयकारों से गूंजा सांखना मंदिर

टोंक. शांतिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र सांखना Jain superficial field training में 446 वां वार्षिक उत्सव annual festival एवं दो दिवसीय वार्षिक मेला Day Annual Fair का आयोजन रविवार को हुआ। इसके तहत विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम cultural programme हुए।

मंदिर समिति अध्यक्ष प्रकाश सोनी एवं मंत्री प्यार चंद जैन ने बताया कि सुबह भगवान शांतिनाथ काअभिषेक Abhishek of Lord Shantinath कर स्वर्ण कलशों एवं रजत कलशों से शांतिधारा Shantidhara with Golden Kalas and Silver Kalas की गई।

शांतिधारा शिखर पाटोदी, अशोक पाटनी, प्रकाश सोनी, पवन पाटोदी, अनिल कुमार व संतोष बज ने की। दोपहर में शांतिमंडल विधान की पूजा का आयोजन किया गया। इसमें सर्वप्रथम भगवान शान्तिनाथ के समक्ष दीप प्रज्वलन कर विधान की क्रियाएं की गई। मंडप शुद्धि, आचार्य निमन्त्रण, सकली करण, मंगल कलश स्थापना Mars Kalash Establishment की गई।

पंडित मनोज शास्त्री एवं बिरदी चंद जैन के सान्निध्य में विधान की पूजा शुरू की गई। विधान में तेजमल, प्रकाश चंद, भंवरलाल, निर्मल कुमार, रानी सोनी, रसीला बज, रेशम देवी, महावीर बज, जिनेन्द्र जैन आदि ने सामूहिक रूप से विधान में 128 अघ्र्य एवं श्रीफल चढ़ाए।

श्रद्धालुओं ने पूजा कर नृत्य भी प्रस्तुत किए। समाज के राजेश अरिहन्त ने बताया कि शाम को भगवान शांतिनाथ की महाआरती की गई। इसमें सोने चांदी सहित 108 दीपकों से भगवान की आरती की गई। इस दौरान शान्तिनाथ जैन गुरुकुल के बालकों ने भगवान की आरती प्रस्तुत की।

आरती के बाद 48 दीपकों से भक्तामर स्त्रोत के पाठ का आयोजन किया गया। रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम में संगीतकार दुर्गा लाल भारती एवं श्रद्धालुओं ने भजनों की प्रस्तुतियां दी एवं नाटक का मंचन किया। मंदिर समिति के अशोक छाबड़ा ने बताया कि सोमवार को सांखना में श्रीजी की रथयात्रा निकाली जाएगी।

श्रीजी के वार्षिक कलशाभिषेक किए जाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भागचंद जैन टोंगिया करेंगे। झंडारोहण गोकुल चंद ढेठानी करेंगे। कार्यक्रम में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, पूर्व विधायक अजीत मेहता, प्रधान जगदीश गुर्जर, टोडारायसिंह नगर पालिका चेयरमैन संत कुमार जैन, पूर्व मुख्य सचेतक महावीर प्रसाद जैन, नगर परिषद सभापति लक्ष्मी देवी जैन आदि अतिथि होंगे।

अवतरण दिवस मनाया

दिगंबर जैन नसिया अमीरगंज के सन्त भवन चरण छतरी धर्मशाला में रविवार प्रात आचार्य विद्यासागर का 74वां एवं गणिनी प्रमुख आर्यिका ज्ञानमती का 8 6 वां अवतरण दिवस मनाया गया। समाज के प्रवक्ता पवन कंटान एवं कमल सर्राफ ने बताया कि श्री शांतिनाथ जैन समाज सेवा समिति टोंक द्वारा चरण छतरी पर अभिषेक ,शांतिधारा के पश्चात नित्य नियम पूजा की गई, जिसमें आचार्य एवं आर्यिका की पूजा अर्चना कर श्रीफल से अघ्र्य समर्पित किए गए।

समिति अध्यक्ष नरेंद्र दाखिया एवं महामंत्री सुनील सर्राफ ने बताया कि हर अवकाश पर बच्चों को नियमित धार्मिक संस्कार शिविर के माध्यम से दिए जाते हैं। इस मौके पर समाज के अंकुर पाटनी, नवीन सर्राफ, प्रांजल कंटान,चंचल जैन, गोपु शिवाडिया, उदय, दिव्यांश जैन, अरिहंत जैन सहित धर्मसागर मित्र मंडल के बच्चे एवं समाज के लोग उपस्थित थे।